Александр Прокопенко: Жилой комплекс «Ясный» — это история про творчество в загородной недвижимости

«Ясный» — новый массив жилого района «Светлый» — самого быстрорастущего в пригородном поясе Новосибирска. О нюансах этого яркого проекта рассказывает Александр Прокопенко, директор компании «Юга-строй».

— Александр, как родилась концепция «Ясного»? Как последовательное развитие идеи кварталов «Светлого» или же автономный проект?

— Как дополнение к «Светлому». «Светлый» — хоть и загородная недвижимость, но все же ближе к бюджетному жилью. Мы решили создать что-то более интересное. Большие площади, подходящие для растущих семей, безопасная автономная территория. И еще — атмосферное место, где жизнь приятна и красива даже в будничных проявления. Место, куда тебе радостно возвращаться, которое твои дети назовут малой родиной. То есть не просто для проживания, а для счастья повседневности, для жизни с уважением друг к другу.

— Получается, это проект более высокой категории?

— Если судить по цене, то, конечно, более высокой. Тут цены на квартиры повыше. Потому что и площади другие: многоквартирные дома в «Светлом» ― от 30 до 60 «квадратов», а в «Ясном» — от 80 до 160 квадратных метров. А главное — это более «вкусный» стиль жизни. С возможностью самому этот красивый стиль формировать, творчески участвовать в жизни сообщества.

Простор, комфорт и атмосфера

— У вас большой ансамбль проектов с разными именами, с разным брендингом, с разным архитектурным образом. Чем «Ясный» фундаментально от всех отличается?

— Во-первых, самой сутью продукта — это блокированная застройка, таунхаусы. Не квартиры, не МКД.

Во-вторых, площадями в этих блоках, которые привлекают более обеспеченную аудиторию.

В-третьих, наличием и активностью ТСН — товарищества собственников недвижимости. Это сообщества жильцов, которые сами определяют свою жизнь, могут сформировать свои внештатные правила. Тут есть общественный центр (жильцы иногда по-свойски называют его «Дом дружбы»). В «Ясном» устраиваются совместные праздники, арт-акции, субботники. Это, в свою очередь, «шлифует» культуру жизни. Например, существуют свои нормы чистоты и порядка: не кидать окурки, чтоб собаки в намордниках ходили и т.д. Управляющая компания — форма управления, которая не может делать такую «тонкую настройку». Она — лицензированная организация, а ТСН — может.

— Каковы векторы развития проекта?

— Рост и продолжение. «Ясный» уже имеет свою композиционную основу, дальше — пространственное развитие, авторское благоустройство. Мы сейчас за него активно взялись, много идей в запасе.

— Каковы пропорции инновационного и традиционного в работе над «Ясным»?

— Я общаюсь с риэлторами. Они сказали, что это лучший поселок таунхаусов в Новосибирской области — это оценка рынка. Фишка — это, пожалуй, уровень вовлеченности команды в проект. Не просто «отбыть работу с восьми до пяти», а душой вложиться, творить и ощущать вдохновение. «Ясный» — это не просто про девелопмент, это акт творчества. К слову, я сам в «Ясном» живу. Так что личная творческая причастность — это не формальное понятие для меня. Принимаясь за проект, мы с ребятами решили: делаем не просто, чтоб было ликвидно, коммерчески привлекательно, а чтоб классно было, чтоб самим нравилось. Например, сделали тропинку. Прошлись — не нравится. Не пожалели денег — переделали. Сделали такую, чтоб с нее безупречно красивый ракурс открывался. И так — во всем.

— Есть ощущение, что у вас объем таунхауса больше, чем в среднем по рынку. Нередко таунхаус — просто городская квартира, вытянутая по вертикали.

— Именно. Я про это и говорю. У нас на территории «Ясного» представлены четыре проекта. Есть и с гаражами, есть и вытянутые, и широкие квартиры. Самый простой — тот, который на 80 квадратных метров. Четыре проекта в рамках одной территории — достаточно широкая линейка — для людей с разными предпочтениями, с разным восприятием пространства.

Красота в большом и в мелочах

— А кто у вас в архитектурной команде: те же люди, что работали над другими кварталами, или вы ее собирали специально?

— Команда та же, но новые, специально приглашенные ребята тоже активно участвуют. Сами проекты, их концептуальная основа создаются собственником, но их детализация — коллективное творчество.

— У «Ясного» есть композиционное ядро, композиционная ось?

— Да, сейчас это вектор въезда и сквер. Он хорошо удался, в нем прижились белки. Планируем еще одну дорогу сделать, один заезд дополнительный. Возможно, в результате этого появится еще один композиционный узел ― и у поселка будут два центра.

— Есть ли в «Ясном» здания-визитки, открыточные образы, которые будут засвечиваться в медиа?

— Фактически у нас весь поселок с открыточным потенциалом. Потому что каждый двор делаем образно, со своей особой эстетикой и при этом в канве общей идеи. Вот, допустим, один двор — «Фруктовый». Посадили там крупномерные плодоносящие деревья: груши, яблони. Второй двор — «Зеленый» — с базовыми образами поля и луга. Взяли газонную решетку, эффектные травы, топиарии. Третий двор украшают собой шаровидные деревья. Мы следим за мелочами, за деталями. Стараемся пространство максимально хорошо оформить. Потому что понимаем: если это нам нравится, то людям, которые будут покупать, тоже понравится.

Зрелый социум

— Как формируется пул торгово-сервисных, образовательных и оздоровительных объектов?

— Поскольку «Ясный» — компактный жилмассив, ему хватает уже существующей в «Светлом» инфраструктуры — она создана с достаточно хорошим запасом на рост. Смежность и компактность — очень удобный фактор. На этой территории у нас есть фельдшерско-акушерский пункт, четыре детских сада, один из которых в 100 метрах от «Ясного», есть современная школа, готовы площади для библиотеки и музыкальной школы.

— Каков социум «Ясного»? Как вы его видите? Как он ощущается?

— Поскольку я сам живу в «Ясном», то стараюсь как бы смотреть сверху и со стороны — для объективности восприятия. Социум уже достаточно зрелый, состоявшийся, люди четко понимают, что им необходимо для комфортной жизни. Во-первых, координирующую роль играет служба качества — туда можно позвонить по любому бытовому вопросу. И она же — средство сбора обратной связи. Во-вторых, жильцам уже присуща взаимовыручка, они ощущают себя именно сообществом соседей, дружелюбно друг к другу относятся. Вот яркий пример: материалы, остающиеся после ремонта, после обновления интерьера, люди не продают, а отдают соседям, тоже затевающим ремонт, ― просто дарят по-товарищески.