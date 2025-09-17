Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна

Альфа-Банк и Билайн запустили удобный сервис для мгновенного и безопасного подключения к публичным сетям Wi-Fi Билайна. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать смс-сообщений.

Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис Альфа ID доступен для включения во всех личных кабинетах бизнес-клиентов в более чем 35 тыс. точках доступа Билайна по всей стране.

Основные преимущества сервиса — быстрый доступ к Wi-Fi без необходимости ввода данных и ожидания кодов. Авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка с использованием современных криптографических методов, что обеспечивает безопасность личных данных клиента, включая номер телефона.

Специалисты «билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все корпоративные услуги и сервисы) оснастили 150 офисов Альфа-Банка беспроводным интернетом с системой аутентификации пользователей через Альфа ID. Интеграция позволила создать удобную публичную сеть для клиентов и сотрудников банка, обеспечив быстрый и защищенный доступ в сеть. Проект был реализован менее чем за месяц.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: