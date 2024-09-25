Антон Бухмин: Лучшая защита деловой репутации — открытая игра на рынке

Адвокат арбитражной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Антон Бухмин рассказал корреспонденту Infopro54 о том, насколько активно компании и предприниматели сегодня защищают свою деловую репутацию, какие инструменты используют недобросовестные конкуренты для борьбы и можно ли выиграть суд по защите деловой репутации.

Внимание к репутации повышается

— Антон, кто сегодня обращается за защитой деловой репутации? Какие иски поступают в суды? С какими обращениями клиенты приходят к юристам?

— Исходя из текущей работы с клиентами, отмечу: обращаются юридические лица, дорожащие своей репутацией и отслеживающие даже малейший отзыв в интернете, который носит негативный характер, порочит их деловую репутацию. В первую очередь они хотят убрать этот негатив.

Если не получается договориться с лицом, которое их обвиняет, как они считают, необоснованно, тогда компании прибегают к инструментам судебной защиты.

— Наблюдаете ли вы рост или сокращение таких обращений?

— Я бы сказал, что ситуация достаточно стабильная, количество исков из года в год остается примерно постоянным, но мы наблюдаем, что компании начинают уделять все больше внимания своей репутации, так как хотят выглядеть на рынке честными игроками.

— В какой форме сегодня может наноситься удар по деловой репутации?

— Это негативные отзывы в различных СМИ, в интернете, в том числе на форумах отзывов, в соцсетях, в печатных изданиях. Кроме того, недобросовестные конкуренты нередко прибегают к такому инструменту, как съемка каких-то роликов, псевдорасследований, которые можно оспорить в судебном порядке и признать их недействительным и порочащими деловую репутацией.

— Есть факты преднамеренного очернения репутации, о которых вы сказали выше. Есть — когда человек ляпнул что-то в публичном пространстве на эмоциях. Каких прецедентов фиксируется больше?

— Я бы сказал, что в разных сегментах бизнеса растет конкуренция, и недобросовестные конкуренты нередко прибегают к грязным элементам борьбы. Это статьи, которые пишутся под заказ, направленные на очернение репутации конкурента. Это съемка различных роликов, которые не имеют под собой никакой реальной основы и сняты исключительно для оказания давления на компанию путем распространения ложной, негативной информации. Как правило, она направлена на формирование у потребителя негативного мнения о компании на основании просмотренного, прочитанного материала. Для борьбы с такими активностям приходится прибегать к инструментам судебной защиты.

К инструментам, которые используются для преднамеренного очернения репутации, я бы также отнес троллинг. Такие акции могут иметь массовый характер, когда одна и та же информация, изложенная разными словами, якобы от независимых друг друга лиц, выливается в какие-то отзывы.

— Вы говорили, что количество судебных исков по защите деловой репутации не сильно увеличивается. Почему? Компании стремятся обращаться в суд или решают такие споры в досудебном порядке?

— Добросовестные сайты, агрегаторы, которые размещают отзывы, должны проводить их премодерацию и фильтровать. Если этого не происходит, то на это нужно обращать внимание с точки зрения судебной защиты.

В Новосибирске тоже есть сайты, где отзывы проходят модерацию. При этом человек должен подтвердить, что пользовался услугой компании, что-то приобретал, предоставить какие-то доказательства — и уже после этого отзыв будет опубликован. Либо отзыв опубликуется, но с пометкой, что он не проверен на соответствие действительности.

Думаю, что количество исков не растет именно благодаря улучшению инструмента модерации. Я не говорю про различные телеграм-каналы, которые целенаправленно создаются для распространения негативной информации. Я имею в виду именно легальные площадки, где человек может оставить отзыв.

— Получается, что собственники этих легальных площадок, проводя премодерацию, заботятся и о своей репутации?

— Безусловно, так как иски могут пойти и к ним — за распространение негативной, ложной информации. Однако, на мой взгляд, все-таки тут больше вопрос про добросовестную конкуренцию.

Но если в отношении компании все-таки набирается определенный пул негативных отзывов, при этом они соответствуют действительности, то это повод для собственника бизнеса задуматься. Может быть, что-то он делает не так, и это все-таки действительно не нравится людям.

Судебная практика в защите деловой репутации

— Какова практика решения проблем, связанных с деловой репутацией в досудебном порядке?

— Я бы сказал, что статистика 50 на 50. Некоторые компании, чтобы как-то сгладить негативные моменты, предоставляют пользователям, потребителям услуг, которые оставили отрицательный отзыв, бонусы, пытаются исправить плохое впечатление.

Процент споров, поступивших в суд, носит более негативный характер. Там чаще всего идет речь именно о недобросовестной конкуренции, о целенаправленным троллинге, целенаправленном написании статей, то есть речь уже о доказанных умышленных действиях — и идет борьба с ними.

— А каков процент выигранных дел по защите деловой репутации?

— Тут есть очень важный нюанс. Не всю информацию можно назвать порочащей. Есть определенные критерии, которые позволяют говорить, что информация, размещенная в публичной сфере, порочит деловую репутацию. Она должна быть ложной, не соответствующей действительности, и она должна носить негативный характер. Если три этих критерия сходятся воедино, мы получаем информацию, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Когда у нас выбывает хотя бы один из элементов, то эту информацию нельзя признать порочащей деловую репутацию.

Нередко решение по судебному спору выносится на основании лингвистической экспертизы, когда суд самостоятельно не может оценить, является ли оспариваемая информация в публичной сфере оскорбительной или негативной. Решение по данному вопросу нередко отдают на исследование лингвистам, экспертам, которые в своем заключении делают определенные выводы, и на их основании суд может вынести решение. Так что сегодня существенная часть споров решается на основании лингвистической экспертизы.

— Есть ли сложности с привлечением лингвистов для такой работы? Не возникают ли у суда сомнения в их компетентности?

— Мы работаем с профильными институтами, с кафедрами русского языка. Как правило, это кандидаты или доктора филологических наук. То есть их компетентность в лингвистике имеет серьезное подтверждение. Безусловно эксперты изучают смысловую нагрузку и связки высказывания, контекст, в котором информация была сказана, отснята и т.д. Любую информацию можно проверить на три критерия, о которых я говорил выше.

Иски могут лететь как из пулемета

— В начале нашего разговора вы отметили, что деловую репутацию защищают юрлица. А для физлиц это тоже актуально?

— С точки зрения защиты деловой репутации речь, скорее, идет о бизнесменах, директорах и собственниках компаний, которые дорожат своей репутацией и тоже имеют возможность защитить в судебном порядке свое доброе имя. Если кто-то говорит, что, например, этот предприниматель нечестно ведет свои дела, обманывает конкурентов, контрагентов, пользуется нелегальными лазейками, и если предприниматель выявляет этот факт, то он тоже может обратиться в суд.

При этом, помимо деловой репутации, он может также просить о защите своей чести и достоинства.

— Количество обращений от физлиц больше или меньше, чем от юрлиц?

— Как правило, все идет в связке. Когда речь идет о юридическом лице, то обычно подразумевается какой-то конкретный человек: собственник, директор, который принимает решение в компании, то есть негатив распространяется и на него.

В моей практике истцами по данной категории дел выступают и физические лица — директор, и само юридическое лицо. То есть информация распространяется на них в совокупности.

— Когда по таким делам физлицам удается защитить репутацию?

— У нас суды работают не так быстро, как хотелось бы, и в моменте решить этот вопрос не удастся. Иногда приходится пройти не через одно судебное заседание, провести не одну экспертизу, предоставлять заключения, опровергать высказывания иными доказательствами. Скажу так: в суды мы обращаемся с исковым заявлением не тогда, когда есть стопроцентная уверенность в том, что нас чем-то опорочили. Бывают ситуации, когда на человека, компанию идет, скажем так, информационная атака: кто-то на кого-то что-то наговорил, написал, наснимал роликов, и мы начинаем цепляться за каждое слово, за каждую фразу, за каждый пост. В такой ситуации иски могут лететь как из пулемета. Это не всегда хорошая тактика, но ситуации бывают разные. В таких случаях суды обращают внимание на совокупность всех фраз, вынуждены это анализировать, держать эту информацию в уме. Но если в ходе спора, например, экспертиза установила, что информация негативная, ложная, то шансы выиграть очень высокие. Если эта ситуация точечная, то есть речь не идет о корпоративном конфликте, целенаправленном троллинге и буллинге в интернете, то суды, как правило, принимают сторону потерпевшего — того, кого оскорбили.

Если речь идет о корпоративном конфликте и, как следствие, воздействии друг на друга через СМИ, соцсети и прочее, то такой конфликт может длиться год и больше. Например, бывают ситуации, когда два собственника вели совместный бизнес, но в какой-то момент решили расстаться и разделили его. На каком-то этапе не удалось полностью договориться — и начинается эмоциональное, судебное, психологическое воздействие друг на друга через СМИ, через соцсети. А учитывая, что судебное разбирательство — это не всегда быстро, то нужно планомерно и иногда долго отстаивать свою позицию.

Деловая культура повышается

— Можете привести наиболее запомнившиеся вам примеры работы с защитой деловой репутацией? На примере России, других стран?

— В Таиланде в конце прошлого- начале этого года была ситуация: иностранец, проживающий там, остался недоволен обслуживанием в ресторане и оставил негативный отзыв. Потом попросил друзей также оставить негативные отзывы в отместку. Они появились на первой странице ресторана, и руководство не придумало ничего лучше, чем обратиться в полицию с заявлением на этого туриста, что он негативными отзывами якобы подорвал их репутацию, которая привела к убыткам — они потеряли часть клиентов. В итоге тайцы возбудили дело, полиция нашла этого туриста, его арестовали и оштрафовали. То есть вместо того, чтобы улучшать качество обслуживания, ресторан пошел по такому пути.

В российской практике был интересный случай: в одной из школ Ленинградской области школьник создал в социальной сети «ВКонтакте» группу, куда выкладывал так называемые мемы на своих учителей. Начавшись как безобидная шалость, ситуация стала набирать обороты, в группу вступило уже большое количество учеников этой школы. Картинок становилось все больше, а часть из них начала носить уже оскорбительный, провокационный характер, о чем и заявили некоторые из учителей. Они обратились с заявлениями в полицию, посчитав, что эта ситуация с картинками носит явно оскорбительный характер, но поскольку статья об оскорблении была еще в 2011 году декриминализована, то в возбуждении дела отказали. Сейчас за это полагается административная ответственность. Тем не менее ситуация получила широкий общественный резонанс и дошла до правительства Ленинградской области. То есть в данном случае, по мнению учителей, произошло унижение как их чести и достоинства, так и их деловой репутации.

— Ожидаете ли вы, что количество исков о защите деловой репутации от юрлиц, физлиц будет расти?

— Если не рассматривать локальные ситуации, когда бытовой потребитель купил некачественный товар, оставил негативный отзыв, и по этому поводу у него возник спор с компанией, то я бы не ожидал роста количества споров именно по целенаправленной защите деловой репутации. Все-таки культура общения в сети у нас растет, законодательство в этом плане ужесточается, и сознание людей постепенно трансформируется, считаю, в лучшую сторону. В приличном обществе уже не принято поливать друг друга грязью через СМИ.

— Можно ли защититься от такого риска?

— Когда мы говорим о недобросовестном конкуренте, то если он захочет вылить на вас негатив, то он в любом случае это сделает. Максимальной защитой, на мой взгляд, является честная работа на рынке, игра по правилам, добросовестность. В идеале, конечно, необходимо в должной мере реагировать на те сигналы, что поступают вам от клиентов/потребителей. Если вы сделали что-то неправильно, то нужно адекватно на это отреагировать и сгладить конфликт. Это позволит если не избежать, то свести риски к минимуму.

— Слышала такую версию, что в нынешнем информационном потоке любая сенсация живет максимум три дня. Нужно ли в такой ситуации уделять так много времени деловой репутации, если послезавтра о негативе никто не вспомнит?

— Безусловно, мы сегодня ежедневно обрабатываем огромный массив информации. Некоторые компании стараются на негатив размещать в СМИ десяток статей о том, какие они молодцы, перебивая негатив, который в отношении них могут транслировать. Это имеет место быть.

В то же время в таких городах, как Новосибирск, утаить скандал с какой-то крупной компанией невозможно. Он в любом случае будет протранслирован в СМИ, оставит свой след в онлайн-пространстве, а значит, при формировании конфликта нужно сразу просчитывать все действия.

— Какой стратегии вы бы посоветовали придерживаться в такой ситуации?

— Публичность, открытость, честность, ну и, конечно, добросовестность. На мой взгляд, если ты добросовестно относишься к тому, что ты делаешь, то риск такой негативной ситуации сводится к минимуму. К тебе не смогут придраться по-крупному. А в единичных ситуациях, где недосмотрели, недоглядели и прилетел негативный отзыв, можно быстро уладить конфликт, чтобы все остались довольны.

Адвокатское бюро Новосибирской области «Гребнева и партнеры»

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