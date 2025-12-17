Антон Рехтин: 2025 год отработали на твердую четверку

Генеральный директор СФО «Основа» (застройщик и девелопер жилого района Светлый и его кварталов) Антон Рехтин в интервью Infopro54 подвел итоги 2025 года и рассказал, почему люди становятся главным капиталом девелопера.

В зоне турбулентности

— Антон Александрович, 2025 год стал испытанием для многих отраслей и проектов. Каким он был для жилого района Светлый и его кварталов?

— Если ставить оценку, то с уверенностью можно сказать, что отработали этот год на твердую четверку. Были моменты, которые хотелось бы пройти лучше, но главное — мы прошли их достойно, без потерь. Для меня приоритетом всегда были три ключевых показателя ― сохранение коллектива, абсолютная стабильность в выплате заработной платы и выполнение обязательств перед теми, кто уже живет на нашей территории. С этим мы справились. По строительству выполнили почти все: построили запланированное в жилых кварталах, серьезно улучшили систему водоснабжения, достраиваем очистные сооружения.

— Повлияла ли на реализацию проектов экономическая ситуация в стране?

— Безусловно. Некоторые проекты, увы, пришлось скорректировать. Например, замедлился диалог с государством о проектировании новой школы на 1500 мест в Светлом. Он идет, но к конкретному решению мы пока не пришли. Действующая переполнена, в ней сегодня вместо запланированных 500 учеников учатся более 1200 детей. Сюда привозят ребятишек не только из Светлого, но и из близлежащих деревень и сел, а также коттеджных поселков, строящихся неподалеку.

Но мы не остановились: открыли школу дополнительного образования, которая уже сегодня стала центром притяжения творческих личностей. Но самое ключевое — запустили четвертый детский сад. Его государство до сих пор не выкупило, но садик работает. При этом абсолютно все дошкольные учреждения в Светлом СФО «Основа» передала муниципалитету полностью укомплектованными, включая игрушки, мебель, детские музыкальные инструменты, а также спортивное оборудование.

Философия проектов

— Как развивались в этом году ваши кварталы?

— В этом году СФО «Основа» сданы более 15 000 кв. м жилья. В самом быстрорастущем квартале Светлого — «Альпийском» — в этом году построены 12 домов, еще 6 — в процессе. Наш лозунг здесь — «Качество выше цены». Мы сознательно идем на то, чтобы стоимость жилья на этой территории оставалась адекватной, а качество — на уровне, которым можно гордиться. Для нас важно, чтобы любой человек, мечтающий о своей квартире, мог эту мечту реализовать.

В жилом квартале высокой культуры «Ясный», который в 2026-м будет полностью завершен, в этом году также возведены несколько домов. Но для нас это не просто квадратные метры. Там изначально была не столько коммерческая задача, сколько социально-урбанистическая. Мы хотели привлечь на территорию активных людей, готовых вместе с нами развивать район, создавать общественные инициативы. Это инвестиция в сообщество.

— Инфраструктура Светлого поспевает за темпами строительства?

— На территории сегодня есть все, что необходимо для комфортной жизни: автобусные остановки, торговые точки, супермаркеты, кафе, салоны красоты, садики, школа. Не хватает разве что кинотеатра и общественного бассейна — это планы на будущее. Добавлю, что в следующем году в квартале «Ясный» появится новая торговая точка с социальными помещениями на втором этаже — для спортивных секций и кружков.

Будущие проекты

— Расскажите о планах развития кварталов Светлого на 2026-й и ближайшие годы? Планируете ли какие-то новые проекты, о которых мы еще не знаем?

— Планов много! Во-первых, это «Ясный Сад» — отдельный проект из трехсекционных пятиэтажных домов, где на первых этажах будут расположены три детских сада на 150 мест каждый. Представляете? Целая «улица садиков». Мы видим огромный приток молодых семей и понимаем, что это базовая потребность, которую нужно закрывать с запасом. Под этот проект уже определен застройщик, выделено проектное финансирование.

Во-вторых, в феврале стартует проект «Русский Квартал» с совершенно новой концепцией — отдельно стоящими домами со своей территорией. Полностью пересмотрели проект, сделав акцент на приватности и комфорте.

— Вы неоднократно говорили, что комплексное развитие территории Светлого подразумевает создание не только социальной инфраструктуры, но и рабочих мест. Анонсировали проект «Город мастеров». Как он развивается?

— В феврале-апреле 2026 года мы запускаем «Город Мастеров». Это, пожалуй, наш стратегический проект по диверсификации территории. Не промзона в устаревшем понимании, а современный бизнес-кластер с единой архитектурной концепцией и правилами. У нас уже есть четыре крупных резидента, которые готовы создать более 200 рабочих мест для жителей прямо здесь. Мы отрабатываем модель под ключ: инженерная подготовка территории, проектирование, помощь с финансированием и строительство под конкретного заказчика.

Собственное производство

— Ваше предприятие «Монолит-бетон» — это конкурентное преимущество. Как оно развивалось в этом году?

— Да, завод полностью выполнил все поставленные задачи. Мы полностью обеспечиваем свои стройки ЖБИ-изделиями: плитами, перемычками и так далее. Кроме того, провели модернизацию линии по производству теплоэффективных блоков, докупили новые формы. Этими блоками сейчас строится «Ясный». Более того, у нас появились сторонние потребители, и мы ведем отгрузки в три точки за пределами нашей области, что подтверждает конкурентоспособность нашей продукции. Также есть интересные планы по новому продукту, аналогов которому пока на рынке нет. Но детали раскроем позже.

Новое качество

— В жилом районе Светлый отсутствуют надземные источники водоснабжения. Компания «Оплот» анонсировала модернизацию систем водоподготовки, канализации и водоотведения. На каком этапе эти работы и чего ждать жителям от модернизации?

— За год компания «Оплот» провела масштабную модернизацию: увеличили накопительные емкости для чистой воды, пробурили дополнительные скважины к более глубоким, чистым пластам, построили новый цех с дополнительными ступенями фильтрации и очистки. Фактически мы с нуля пересобрали и усилили всю цепочку — от добычи до очистки и хранения. Объем и качество воды улучшились почти в два раза. Теперь у нас есть не только достаточный запас для текущих нужд, но и резерв для будущего развития. В планах — дальнейшее наращивание мощностей по мере роста потребления.

Рождение сообщества

— Этот год для жилого района Светлый был юбилейным. Что стало самым ценным результатом?

— Если отбросить все цифры и метры, то самый главный итог — это изменение атмосферы. У нас наконец начали появляться по-настоящему теплые, тесные взаимоотношения с жителями. Родился и официально зарегистрировался «Фонд добрых дел», сформировалась очень активная инициативная группа. Люди сами начали организовывать праздники, субботники, собирать детей. Проявилась та самая общая ценность территории, ради которой мы все это затевали. Район стал развиваться по-другому — не только сверху вниз, но и снизу вверх. Это прорыв, к которому мы шли много лет.

— Новый год — показатель этой новой общности?

— Абсолютно! Инициатива по празднованию исходила от самих жителей. Они попросили помочь с техникой, большой елкой, гирляндами. А все остальное — украшение, создание атмосферы, программу — они взяли на себя. «Папы, помогите собрать горку!» — такие сообщения в чатах дорогого стоят. Впервые мы выступаем лишь помощниками, партнерами, а сам праздник жители Светлого и его кварталов делают самостоятельно. Видеть эту энергию, это желание созидать общее пространство — самая большая награда за прошедший год! Это и есть та самая «жизненная среда», ради которой мы работаем.

