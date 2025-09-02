АО «Искитимцемент»: итоги работы за 7 месяцев и планы на будущее

За период с января по июль текущего года АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») выпустило 670 тысяч тонн цементной продукции. Этот объем на 15% уступает показателям за аналогичный период 2024 года. Схожая динамика наблюдается и в отгрузках: их объем сократился на 15%, составив 664 тысячи тонн.

Снижение производственных и отгрузочных показателей обусловлено рядом факторов, включая повышенную ключевую ставку Центробанка, замедление темпов жилищного строительства и усиление конкурентной борьбы с производителями цемента из Казахстана.

Однако, несмотря на непростые экономические условия, «Искитимцемент» продолжает стабильную деятельность, сохраняя рабочие места и выполняя все обязательства перед сотрудниками. Также предприятие продолжает обеспечивать потребителей качественными строительными материалами.

Продукция используется при строительстве жилых домов, объектов инфраструктуры, промышленных и коммерческих зданий, в производстве железобетонных изделий, товарного бетона и сухих строительных смесей. Цемент поставляется в Новосибирскую и Омскую области, а также в Алтайский край. В текущем году завод продолжит снабжение цементом строительства Восточного обхода Новосибирска и четвертого моста через реку Обь.

В начале года «Искитимцемент» освоил выпуск новых видов продукции: композиционного портландцемента ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Б и комплексного минерального вяжущего КМВ, применяемого в дорожном строительстве. На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает 12 наименований.

Наибольшим спросом пользуются цементы без добавок, предназначенные для изготовления высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций.

Кроме того, увеличился процент сепарированного цемента в общем объеме реализации. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию второй сепараторной установки на цементной мельнице № 5. До июля 2024 года на заводе работал только один сепаратор, установленный на мельнице № 6 в 2020 году.

«Искитимцемент» отгружает продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом. В сложившейся ситуации на рынке железнодорожных перевозок, компания активно развивает автодоставку, оптимизирует логистику, обновляет парк цементовозов и повышает уровень сервиса.

Продолжается реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на модернизацию производства и повышение экологической безопасности. Ведутся работы по техническому переоснащению систем аспирации и замене газовых горелок.

АО «Искитимцемент» продолжает участие в федеральном проекте «Производительность труда», внедряя новые стандарты и оптимизируя рабочие процессы.

Для участия в федеральном проекте «Чистый воздух» специалисты предприятия проводят необходимые расчеты и анализ, готовят предложения по квотам и анализируют работу газоочистных установок.

На предприятии завершены плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.