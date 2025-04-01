АО «Искитимцемент» расширило продуктовую линейку

Для создания нормальнотвердеющего комплексного минерального вяжущего с классом прочности 22,5 (КМВ 22,5Н) ключевыми ингредиентами служат портландцементный клинкер и гранулированный доменный шлак. Производство данного материала регламентируется ГОСТ Р 70196-2022, определяющим технические условия для комплексных минеральных вяжущих, используемых при стабилизации и укреплении грунтов в дорожном строительстве. Этот новый продукт от АО «Искитимцемент» (входящего в структуру АО «ХК «Сибцем») успешно прошел необходимые испытания и процедуру обязательной сертификации.

Прочность на сжатие КМВ 22,5Н составляет не менее 10,0 МПа после семи суток твердения и от 22,5 до 42,5 МПа — после 28 суток. ГОСТ Р 70196-2022, вступивший в силу 1 января 2023 года, устанавливает стандарты для комплексных минеральных вяжущих, применяемых для укрепления грунтов при формировании различных слоев дорожного полотна. Использование этих вяжущих значительно увеличивает несущую способность и срок службы оснований из местного грунта, а также сокращает объемы земляных работ.

В дорожной отрасли наблюдается растущий интерес к данной технологии, особенно при реализации проектов в стесненных обстоятельствах. В ситуациях, когда сроки критичны, почва на участке имеет избыточную влажность, а замена грунта связана со значительными логистическими издержками, КМВ становится эффективным решением. Этот материал стабилизирует имеющийся грунт, устраняя потребность в подвозе нового, что снижает нагрузку на дороги и общие расходы на строительство и реконструкцию. Кроме того, применение КМВ позволяет ускорить завершение работ, подчеркивает Владимир Скакун, управляющий директор АО «Искитимцемент».

Востребованность технологии подкрепляется государственной поддержкой инфраструктурных инициатив, в частности дорожных. В период с 2024 по 2028 годы на развитие дорожной сети в России планируется направить свыше 14 триллионов рублей. Обновленный план предусматривает реализацию 380 проектов, а на модернизацию федеральных трасс будет выделено около 1,9 триллиона рублей. Ожидается, что это позволит ввести в эксплуатацию более 2,1 тысячи километров дорог.

АО «Искитимцемент» нацелено на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков, стремясь превзойти их ожидания. Компания предлагает продукцию и услуги, соответствующие действующим стандартам, и постоянно расширяет ассортимент, учитывая актуальные тенденции рынка.

В рамках стратегии развития стройматериалов до 2030 года планируется, что половина новых дорог в России будет построена с использованием цементобетонного покрытия. Учитывая эту цель, компания «Искитимцемент» начала выпуск продукции, отвечающей стандартам ГОСТ 33174-2014 и ГОСТ 30515-2013. В 2020 году был освоен выпуск специального портландцемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО для бетонных оснований дорог, а в 2021 году – портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП для бетонных покрытий дорог. Кроме того, в 2021 году началось производство портландцемента ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенного для бетона, используемого в строительстве аэродромных покрытий (в соответствии с ГОСТ Р 55224-2020).

В настоящее время «Искитимцемент» предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции, включающий восемь видов общестроительного цемента, три специальных вида, а также комплексное минеральное вяжущее.