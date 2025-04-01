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АО «Искитимцемент» расширило продуктовую линейку

  • 01/04/2025, 11:45
АО «Искитимцемент» расширило продуктовую линейку
Теперь предприятие может выпускать комплексное минеральное вяжущее, применяемое в дорожном строительстве для укрепления и стабилизации грунтов.

Для создания нормальнотвердеющего комплексного минерального вяжущего с классом прочности 22,5 (КМВ 22,5Н) ключевыми ингредиентами служат портландцементный клинкер и гранулированный доменный шлак. Производство данного материала регламентируется ГОСТ Р 70196-2022, определяющим технические условия для комплексных минеральных вяжущих, используемых при стабилизации и укреплении грунтов в дорожном строительстве. Этот новый продукт от АО «Искитимцемент» (входящего в структуру АО «ХК «Сибцем») успешно прошел необходимые испытания и процедуру обязательной сертификации.

Прочность на сжатие КМВ 22,5Н составляет не менее 10,0 МПа после семи суток твердения и от 22,5 до 42,5 МПа — после 28 суток. ГОСТ Р 70196-2022, вступивший в силу 1 января 2023 года, устанавливает стандарты для комплексных минеральных вяжущих, применяемых для укрепления грунтов при формировании различных слоев дорожного полотна. Использование этих вяжущих значительно увеличивает несущую способность и срок службы оснований из местного грунта, а также сокращает объемы земляных работ.

В дорожной отрасли наблюдается растущий интерес к данной технологии, особенно при реализации проектов в стесненных обстоятельствах. В ситуациях, когда сроки критичны, почва на участке имеет избыточную влажность, а замена грунта связана со значительными логистическими издержками, КМВ становится эффективным решением. Этот материал стабилизирует имеющийся грунт, устраняя потребность в подвозе нового, что снижает нагрузку на дороги и общие расходы на строительство и реконструкцию. Кроме того, применение КМВ позволяет ускорить завершение работ, подчеркивает Владимир Скакун, управляющий директор АО «Искитимцемент».

Востребованность технологии подкрепляется государственной поддержкой инфраструктурных инициатив, в частности дорожных. В период с 2024 по 2028 годы на развитие дорожной сети в России планируется направить свыше 14 триллионов рублей. Обновленный план предусматривает реализацию 380 проектов, а на модернизацию федеральных трасс будет выделено около 1,9 триллиона рублей. Ожидается, что это позволит ввести в эксплуатацию более 2,1 тысячи километров дорог.

АО «Искитимцемент» нацелено на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков, стремясь превзойти их ожидания. Компания предлагает продукцию и услуги, соответствующие действующим стандартам, и постоянно расширяет ассортимент, учитывая актуальные тенденции рынка.

В рамках стратегии развития стройматериалов до 2030 года планируется, что половина новых дорог в России будет построена с использованием цементобетонного покрытия. Учитывая эту цель, компания «Искитимцемент» начала выпуск продукции, отвечающей стандартам ГОСТ 33174-2014 и ГОСТ 30515-2013. В 2020 году был освоен выпуск специального портландцемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО для бетонных оснований дорог, а в 2021 году – портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП для бетонных покрытий дорог. Кроме того, в 2021 году началось производство портландцемента ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенного для бетона, используемого в строительстве аэродромных покрытий (в соответствии с ГОСТ Р 55224-2020).

В настоящее время «Искитимцемент» предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции, включающий восемь видов общестроительного цемента, три специальных вида, а также комплексное минеральное вяжущее.

Справка о предприятии

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») – одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири расположено на левом берегу реки Бердь в городе Искитим Новосибирской области. Является системообразующим, оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. На промышленной площадке функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу.

Сырьевая база предприятия – Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Его уникальность обусловлена тем, что по химическому составу полезные ископаемые полностью соответствуют критериям пригодности сырья для изготовления клинкера высокого качества.

В настоящее время потребителям предлагается восемь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства. С целью обеспечения высокого качества продукции на всех переделах производства ведется строгий контроль параметров сырьевых материалов, сырьевой смеси, клинкера и цемента. Материально-техническая база лаборатории и отдела технического контроля постоянно обновляется. Все это позволяет заводу выпускать продукцию, полностью отвечающую нормам действующих в РФ стандартов.

Основной рынок сбыта продукции предприятия – Новосибирская область и Алтайский край. Также идут поставки в Омскую область, в Республику Казахстан. Цемент отгружается потребителям в бумажных мешках по 25 и 50 кг (в том числе размещенных на палетах и упакованных в стретч-пленку), в мягких контейнерах по одной тонне и навалом. Доставка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

В 2024 году завод отметил 90-летие. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию в 1934-м произведено более 89 млн тонн клинкера и 115 млн тонн цемента. Многие годы ни одна стройка Новосибирской области не обходится без продукции АО «Искитимцемент». Сегодня ее применяют для возведения жилых домов, объектов промышленности, социальной и транспортной инфраструктуры, для изготовления железобетонных изделий, товарного бетона, сухих смесей. В 2024 году стройматериалы предприятия использовались при строительстве железнодорожного терминала транспортно-логистического центра «Сибирский», центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», Восточного обхода Новосибирска, четвертого моста через Обь, трассы М-52 «Чуйский тракт» на участке «Новосибирск-Линево», молочного комплекса и сыродельни в Маслянинском районе, птицефабрики в Искитимском районе и других объектов.

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Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Екатерина Абибула

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Рубрики : Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность Искитимцемент


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