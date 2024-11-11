Апарт-отель «Лофт.Наука» — инструмент для сохранения денег и получения пассивного дохода

Недвижимость считается надежным инвестиционным инструментом, который защищает сбережения во время экономической нестабильности. Это понятный даже непрофессиональному инвестору и всегда востребованный материальный актив.

Тренду на рост популярности апартаментов способствует увеличение туристического потока в столицу Сибири и спроса на этот вид недвижимости в краткосрочную аренду. По данным «Островок.ру», в Новосибирске каждое второе бронирование приходится на апартаменты и апарт-отели, при этом спрос на такие объекты размещения вырос на 27% относительно прошлого года.

Почему апарт-отель «Лофт.Наука» будет востребован для аренды?

Во-первых, хороших вариантов для аренды в пределах пятнадцатиминутной ходьбы от метро не так много. В основном это жилье старого фонда. Во-вторых, двухуровневые планировки уникальны, пятиметровые потолки и окна в 3,5 метра усиливают арендную привлекательность недвижимости на фоне однотипных форматов, повышают ее потребительские характеристики и значительно увеличивают ликвидность. В-третьих, собственная инфраструктура внутри комплекса: магазины, кофейни, стильные, просторные лофты под различные бизнесы, велнес- и фитнес-студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля. И еще важный аргумент в пользу арендной привлекательности апарт-отеля «Лофт.Наука» — сформированная учебная среда рядом, благодаря чему в этой локации всегда будет поток студентов и абитуриентов. Рядом с апарт-отелем — Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирский архитектурно-строительный колледж, Новосибирский колледж парикмахерского искусства и Новосибирский промышленно-энергетический колледж.

Подробную информацию об апарт-отеле «Лофт.Наука» можно узнать по телефону +7 (383) 255-00-83

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