Автосалон TESLA открылся в Москве

Модели представлены в большом разнообразии, а благодаря тому, что их можно посмотреть вживую, возможно заказать тест-драйв. Это значит, что покупки будут более выгодными и осознанными.

В чем заключаются преимущества открытия автосалона Tesla в Москве и чем вообще интересны сами автомобили Тесла?

В чем плюсы наличия автосалона?

Наличие автосалона TESLA в Москве – удобно, выгодно и практично. С его помощью у каждого человека есть возможность посетить его для следующих целей:

лично ознакомиться с тем, что такое автомобиль Тесла и какие у него плюсы;

полюбоваться красотой транспортных средств;

заказать тест-драйв, чтобы на практике опробовать все плюсы электрического или гибридного транспорта;

задать консультантам волнующие вопросы до приобретения;

сравнить несколько моделей, чтобы сделать выбор в пользу конкретной.

Наличие автосалона в Москве выгодно в первую очередь самим клиентам. Те, кто хочет купить ТЕСЛА, будут видеть, что они покупают и за какие интересные опции платятся средства. А если хочется хорошо сэкономить на покупке электрокара, это можно сделать с помощью компании America Motors.

Преимущества автомобилей Тесла

У электромобилей и гибридов от производителя Тесла есть немало выгодных преимуществ, которые выделяют их перед другими аналогичными видами электрического и обыкновенного транспорта.

Первый плюс – электричество вместо топлива. Такая заправка обходится на порядок дешевле. В принципе расчет примерно одинаковый вне зависимости от страны, и цена электроэнергии более доступная, а также прогнозируемая.

Второй плюс – экологичность. При использовании электричества в качестве топлива исключен выброс в атмосферу продуктов сгорания. Соответственно, машина не вредит окружающей среде, радует заботой об экологии. В некоторых странах и вовсе отсутствует налог на пользование электротранспортом, что не может не радовать.

Третий плюс – бесшумность работы. Авто практически незаметно и точно не доставит проблем с ревом мотора.

Другие преимущества:

наличие автопилота;

высокий уровень безопасности;

отсутствие коробки передач;

отзывчивость педали газа;

приемлемая цена обслуживания;

безупречное программное обеспечение.

В целом автомобиль Тесла работает как часы. У него самое передовое программное обеспечение, которое автоматически следит за контролем и поддержанием нормальной работоспособности всех составляющих. В результате машина работает, как точный и налаженный механизм.

Собираясь купить ТЕСЛА, обращайтесь сразу в компанию America Motors. Грамотные специалисты помогут с подбором идеального электроавтомобиля в соответствии с требованиями заказчика. Есть возможность выбора моделей авто как из наличия, так и под заказ.