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Автосалон TESLA открылся в Москве

  • 18/02/2022, 18:53
В Москве открылся автосалон Tesla. Это отличная возможность для всех желающих ознакомиться с транспортными средствами с электрическими и гибридными двигателями.

Модели представлены в большом разнообразии, а благодаря тому, что их можно посмотреть вживую, возможно заказать тест-драйв. Это значит, что покупки будут более выгодными и осознанными.

В чем заключаются преимущества открытия автосалона Tesla в Москве и чем вообще интересны сами автомобили Тесла?

В чем плюсы наличия автосалона?

Наличие автосалона TESLA в Москве – удобно, выгодно и практично. С его помощью у каждого человека есть возможность посетить его для следующих целей:

  • лично ознакомиться с тем, что такое автомобиль Тесла и какие у него плюсы;
  • полюбоваться красотой транспортных средств;
  • заказать тест-драйв, чтобы на практике опробовать все плюсы электрического или гибридного транспорта;
  • задать консультантам волнующие вопросы до приобретения;
  • сравнить несколько моделей, чтобы сделать выбор в пользу конкретной.

Наличие автосалона в Москве выгодно в первую очередь самим клиентам. Те, кто хочет купить ТЕСЛА, будут видеть, что они покупают и за какие интересные опции платятся средства. А если хочется хорошо сэкономить на покупке электрокара, это можно сделать с помощью компании America Motors.

Преимущества автомобилей Тесла

У электромобилей и гибридов от производителя Тесла есть немало выгодных преимуществ, которые выделяют их перед другими аналогичными видами электрического и обыкновенного транспорта.

Первый плюс – электричество вместо топлива. Такая заправка обходится на порядок дешевле. В принципе расчет примерно одинаковый вне зависимости от страны, и цена электроэнергии более доступная, а также прогнозируемая.

Второй плюс – экологичность. При использовании электричества в качестве топлива исключен выброс в атмосферу продуктов сгорания. Соответственно, машина не вредит окружающей среде, радует заботой об экологии. В некоторых странах и вовсе отсутствует налог на пользование электротранспортом, что не может не радовать.

Третий плюс – бесшумность работы. Авто практически незаметно и точно не доставит проблем с ревом мотора.

Другие преимущества:

  • наличие автопилота;
  • высокий уровень безопасности;
  • отсутствие коробки передач;
  • отзывчивость педали газа;
  • приемлемая цена обслуживания;
  • безупречное программное обеспечение.

В целом автомобиль Тесла работает как часы. У него самое передовое программное обеспечение, которое автоматически следит за контролем и поддержанием нормальной работоспособности всех составляющих. В результате машина работает, как точный и налаженный механизм.

Собираясь купить ТЕСЛА, обращайтесь сразу в компанию America Motors. Грамотные специалисты помогут с подбором идеального электроавтомобиля в соответствии с требованиями заказчика. Есть возможность выбора моделей авто как из наличия, так и под заказ.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : автомобили


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