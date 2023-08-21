Банк «Левобережный» бесплатно обновляет интернет-банк

BL-Business iBank — это интернет-банк для работы с иностранными партнерами и перечисления зарплаты сотрудникам.

Подключая BL-Business iBank, также доступно:

управление счетами группы компаний в одном интернет-банке;

проверка надежности контрагентов с сервисом «Индикатор»;

выгрузка документов из/в 1С

размещение депозитов

онлайн-конвертация валют по рыночным курсам;

список деклараций на товары для участников ВЭД;

создание платежей и документов валютного контроля.

Подключиться к BL-Business iBank можно по логину/паролю.