Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза

«Левобережный» выдаёт кредиты на газификацию с 2016 года. Целевой кредит «Газификация жилья» на льготных условиях предоставляется жителям Сибири в регионах присутствия банка.

4 года назад жителям Новосибирской области стало доступно субсидирование в рамках кредитной программы, которую банк реализует совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. ¾ от суммы выплаченных процентов по кредиту на проведение газа в жилые дома возвращается жителям Новосибирска и Новосибирской области при условии предоставления документов об оплате за разработку проекта, монтаж или приобретение строительных материалов или оборудования.

За время действия программы «Газификация жилья» жители Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярского и Алтайского края смогли провести газ в свой дом на льготных условиях.

Для получения кредита на газификацию необходимо:

заключить договор с поставщиком услуг на проведение работ по газификации;

обратиться в банк, предоставив документы.

Если вы хотите провести газ в свой дом — подайте заявку. Подробная информация на сайте или в офисах банка. На все вопросы с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

ПСК 9,157% — 9,164%. Ставка 9% действительна на весь срок кредитования. Неустойка за просрочку платежа — 0,05% за каждый день просрочки. Сумма кредита от 5 тыс. до 200 тыс. ₽. Срок — от 6 мес. до 5 лет. Банк оставляет за собой исключительное право на изменение срока действия предложения и на предоставление или отказ в предоставлении кредита.