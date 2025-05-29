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Банк Уралсиб награжден премией FINAWARD за «Финтех-проект года»

  • 29/05/2025, 10:55
22 мая 2025 года прошла XV церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD

Банк Уралсиб в Красноярске провел уроки финансовой грамотности в Центральной городской детской библиотеке им. Н. ОстровскогоБанк Уралсиб получил награду премии в номинации «Финтех-проект года» – за платформу выдачи банковских гарантий для участников госзакупок и коммерческих контрактов.

Совместный проект, реализованный на базе технологического решения компании «Тендертех», позволил Банку Уралсиб автоматизировать существенную часть процессов выдачи банковских гарантий: осуществлять выпуск многолотов одним пакетом, организовывать автоодобрение гарантий в чеке до 3 миллионов рублей, автоматизировать размещение черновиков гарантий в Единой информационной системе и выпускать гарантии за считаные минуты.

Уралсиб сегодня – один из ключевых игроков российского гарантийного рынка, банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ: доля 20% по всем видам гарантий и 25% – по гарантиям на участие в тендерах*. Всего за 2024 год было выпущено около 200 тыс. гарантий на общую сумму более 67 млрд рублей. Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Особой популярностью пользуются гарантии в рамках 44-ФЗ: гарантии на участие, исполнения контракта, гарантии обеспечения гарантийных обязательств. Наиболее востребованным продуктом Уралсиба сегодня является банковская экспресс-гарантия – онлайн-продукт, который позволяет клиентам в экспресс-режиме  получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит в автоматизированном режиме и с минимальным пакетом документов.

FINAWARD – ежегодная премия, с 2012 года вручаемая профессиональным сообществом за инновации и достижения в финансовой отрасли. Учредитель премии – деловой журнал «Банковское обозрение», который в течение года фиксирует самые яркие продуктовые, сервисные, маркетинговые и IT-внедрения в финансовом секторе, и каждую весну номинирует лучшие проекты. Победители определяются путем закрытого голосования членов Экспертного совета, в который входят более ста экспертов, аналитиков, банкиров и представителей компаний инфраструктуры российского финансового рынка.

* Рассчитано исходя из отчета Минфина РФ за 9 месяцев 2024 года.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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