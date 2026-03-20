Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

Дата:

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса

Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске19 марта Банк Уралсиб в торжественной обстановке открыл Дополнительный офис «Хабаровский» по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65.

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса. Его сотрудники расскажут о продуктах и услугах банка, проконсультируют клиентов по любым возникающим вопросам, помогут подключить онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: электронная очередь, Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом.

«Открытие офиса в Хабаровске – часть стратегии банка и важный шаг в развитии нашей сети на Дальнем Востоке. Мы планируем реализовать в регионе ряд важных проектов, поддерживать здесь социальные, культурные и спортивные инициативы. Надеюсь, что наше сотрудничество с Хабаровским краем будет взаимовыгодным», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Уралсиб сегодня проводит качественное обновление своей региональной сети и расширяет географию присутствия – в регионах открываются новые офисы, обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, развиваются новые форматы обслуживания. Банк постоянно развивает свою линейку продуктов и услуг, цифровые каналы и сервисы, улучшает клиентский опыт. Все это помогает делать обслуживание клиентов эффективным, удобным, отвечающим современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.

Информацию о режиме работы ДО «Хабаровский», продуктах и услугах, предоставляемых в этом офисе, можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-250-57-57.

Erid: F7NfYUJCUneTVSi1ZoSq

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

263
0
0
Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

Читать полностью

Накопления сибиряков подросли в феврале

В феврале общий объем средств, размещенных населением Сибири в банке ВТБ на депозитах и накопительных счетах, увеличился на 11,1 миллиарда рублей, достигнув отметки в 808,2 миллиарда рублей, что составляет рост в 1,4%. Наиболее активно сбережения прирастали у жителей Республики Тыва, Красноярского края, а также республик Хакасия и Алтай. Если же рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В масштабах всей страны в феврале наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 2%, что эквивалентно 1,3 триллиона рублей, и составил 65,9 триллиона рублей. Ключевым фактором увеличения рынка стали вклады и накопительные счета в рублях. По итогам февраля, общий объем рублевых сбережений граждан России превысил 62,5 триллиона рублей, увеличившись на 2% или 1,2 триллиона рублей.

Читать полностью

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Читать полностью

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Читать полностью

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным грейсом

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.01.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали наиболее важные критерии: процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период, а также длительность льготного периода и правила его действия. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах и ряд других параметров.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером 9-го Открытого Кубка России Киокушин Каратэ

13-14 марта в Кемерово прошел 9-й Открытый Кубок России Киокушин Каратэ, партнером которого стал Банк Уралсиб. В турнире приняли участие более 350 человек, представляющих Кемерово, Новосибирск, Иркутск, Омск, Барнаул, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Новоалтайск, Рубцовск. В числе участников – победители и призёры первенств России и мира, что показало высокий уровень соревнований.

Турнир направлен на пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства, популяризацию Киокушин Каратэ среди различных возрастных групп, вовлечение молодежи в систематическое занятия спортом.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности