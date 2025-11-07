Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола

В волейбольном турнире приняли участие 8 команд: из Кемерова, Новосибирска, Бийска, Республики Алтай и Республики Хакасия. Партнером стал Банк Уралсиб.

Турнир был интересным и ярким, все команды показали хорошую игру и стремление победить. На церемонии награждения команд – победителей и лучших игроков турнира, управляющему ДО «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анне Кардаш было вручено Благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола, в котором организация выразила банку благодарность за развитие спорта в Алтайском крае и помощь в проведении спортивных мероприятий.