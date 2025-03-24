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Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»

  • 24/03/2025, 11:25
Торжественная церемония объявления имен и награждения победителей прошла 19 марта в Москве.

банк УралсибБанк Уралсиб стал лауреатом сразу в 2 номинациях премии «Хрустальная гарнитура». Дирекция привлечения юридических лиц под руководством Дениса Шепеля победила в номинации «Лучшая команда продаж», а Дирекция обслуживания юридических лиц, возглавляемая Ольгой Глубоковской, получила награду в номинации «Лучшая команда по обслуживанию клиентов». Торжественная церемония объявления имен и награждения победителей прошла 19 марта в Москве.

«Цель команды – лучший сервис 24/7, – отмечает руководитель Дирекции обслуживания юридических лиц Ольга Глубоковская. – В 2024 году мы провели серьезную работу – проанализировали функционал и активность сотрудников команды, проработали проблемные зоны и сформировали свои предложения по улучшению процессов банка. Результатом стало повышение эффективности работы команды, рост показателей доступности сервиса, удовлетворенности клиентов и объемов продаж».

«Ключевые задачи, которые стояли перед нами – создание эффективной команды и амбициозный рост продаж, – говорит руководитель Дирекции привлечения юридических лиц Денис Шепель. – Ежемесячно мы привлекаем в банк более 1,5 тысячи клиентов и подбираем для них лучшие продукты для бизнеса. В 2024 году мы добились роста продаж РКО на 133%, а кросс-продажи выросли в 2 раза. Каждый сотрудник команды увеличил свои ежемесячные продажи в 3,5 раза. Мы также отмечаем существенный рост лояльности клиентов банка».

«Хрустальная Гарнитура» – международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Была учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно.  Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам – операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения. В 21-м сезоне на престижную отраслевую награду претендовали 415 номинантов от более 150 контактных центров из России, Беларуси и Казахстана, которые были представлены в 56 основных и дополнительных номинациях по 7 категориям.

Банк Уралсиб активно развивает дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов. Центр дистанционного обслуживания бизнеса Уралсиба осуществляет поддержку клиентов на территории всей России в режиме 24/7. Его функционал включает в себя круглосуточное сопровождение и поддержку клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, управление продуктами и платежами текущих клиентов в режиме онлайн, привлечение новых клиентов и обработку заявок, поступающих по телефонной линии, из цифровых (мобильного приложения и веб-сайт банка) и партнерских каналов.

Также Центр осуществляет поддержку программы «Дистанционные бизнес-ассистенты», позволяющей каждому клиенту получить персональное обслуживание и сопровождение на всех этапах работы с банком. Ассистенты выступают полноценными финансовыми консультантами, адаптируя свои услуги под индивидуальные потребности каждого предпринимателя. Они не просто отвечают на вопросы, но и помогают клиентам разрабатывать оптимальные финансовые стратегии, подбирают наиболее подходящие банковские продукты, а также оказывают информационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, включающую в себя анализ финансового состояния клиента, помощь в составлении бизнес-планов и рекомендации по оптимизации затрат.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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