Рекламодателям

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

  • 02/08/2024, 09:22
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер» на всех сроках размещения средств.

банк УралсибТакже, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, автоматически повышены ставки по вкладам «Комфорт Плюс».

  • Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 17,20 – 20,71% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 19% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.
  • Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» – 17,00 – 17,25% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.
  • Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 17,40 – 19,10% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.

Erid:F7NfYUJCUneLtWDT2YkL

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

204

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
До +32 и дожди ожидаются в предстоящие выходные в Новосибирске
2/08/24 12:00
Общество
Компания Алишера Усманова инвестировала в создание научно-образовательного центра в Новосибирске
2/08/24 12:00
Бизнес Образование
«Меня тетя по голове била»: уголовное дело педагога-психолога из детсада дошло до суда в Новосибирске
2/08/24 11:42
Право&Порядок
Избитый отчимом 10-месячный младенец умер в больнице Новосибирска
2/08/24 11:30
Происшествия
Чтобы вернуть свой грузовик, жителю Новосибирска пришлось заплатить 100 тысяч
2/08/24 11:00
Право&Порядок
В Новосибирске ищут подрядчика для подготовки проекта берегоукрепления села Красный Яр
2/08/24 10:30
Власть Общество
Более 40 процентов новосибирцев переплачивают за ОСАГО из-за мошенников
2/08/24 10:10
Бизнес Общество Страхование
«Дети боятся»: новосибирцы пожаловались на отрубленные головы, оставленные мигрантами
2/08/24 9:40
Общество
Новосибирцам рассказали, как выбрать качественное топливо для автомобиля
1/08/24 20:27
Бизнес
В Новосибирске появится генетический центр для производства родительского стада утки
1/08/24 19:00
Агропром Бизнес Инвестиции
«Посадили в машину и уехали»: неизвестные похитили несовершеннолетнего ребенка в селе под Новосибирском
1/08/24 18:53
Происшествия
Суд обязал Минздрав купить лекарство за 50 млн тяжело больной девушке из Новосибирска
1/08/24 18:00
Право&Порядок
Супруги-скандалисты посадили в Новосибирске летевший в Иркутск самолет
1/08/24 18:00
Происшествия
В Новосибирске разрабатывают высокотехнологичные протезы
1/08/24 17:30
Бизнес Инновации Общество
«День Семьи» отпраздновали в поселке Линево Новосибирской области
1/08/24 17:15
Бизнес
Продуктовый ритейлер создает аптечный маркетплейс
1/08/24 17:00
Бизнес
Вторая очередь торгово-логистического центра запущена под Новосибирском
1/08/24 16:45
Бизнес
Мигранта-мажора на Лексусе, сбившего двух подростков, Тогучинский суд отпустил домой
1/08/24 16:39
Право&Порядок
Новосибирцы стали реже брать кредиты под залог имущества
1/08/24 16:30
Бизнес Финансы
Сбившему насмерть журналиста Антона Лучанского смягчили приговор в Новосибирске
1/08/24 16:10
Общество Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура

Новости компаний

«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублей
2/08/24 9:30
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
2/08/24 9:22
Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все
29/07/24 11:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших кредитов наличными
26/07/24 10:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска