Рекламодателям

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года

  • 02/12/2024, 09:00
Наиболее высокая доходность по вкладу «Доход» после повышения сохраняется на сроке размещения 1 год – до 24,50% годовых с учетом капитализации процентов.

банк УралсибБанк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках 91, 181, 367 дней. Наиболее высокая доходность по вкладу «Доход» после повышения сохраняется на сроке размещения 1 год – до 24,50% годовых с учетом капитализации процентов.

Доходность по линейке вкладов вида «Доход» в рублях теперь варьируется от 20,20 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 23,00 – 23,50% годовых с учетом капитализации в зависимости от пакета услуг на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» составляет 19,48 – 24,30% годовых, в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока).  Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367, 541 и 732 дня. Вклад «Почетный пенсионер» может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», либо другую карту или счет в Банке Уралсиб.

Специально для тех, кто хочет перевести пенсию на карту Банка Уралсиб – проводится акция «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Стать ее участником просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно и совершите одну покупку по карте на любую сумму. Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:F7NfYUJCUneP4WLjPJzx

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

141

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Топ-5 популярных кинотеатров Новосибирска назвали эксперты
2/12/24 9:37
Бизнес Город
Новосибирский депутат попался на майнинге криптовалюты
2/12/24 9:11
Власть Право&Порядок
«Тайгер-Сибирь» возвращается на рынок раздельного сбора мусора в Новосибирске
2/12/24 8:47
Бизнес Власть
Первые новогодние пространства открылись в Новосибирске
1/12/24 19:35
Город Общество
С легкого морозца и снегопада начнется новая рабочая неделя в Новосибирске
1/12/24 18:00
Общество
Стоимость одомашнивания дрофы и сайгаков сопоставима со стоимостью СКИФа
1/12/24 17:00
Наука
Об огромных очередях на каток в Центральном парке сообщили новосибирцы
1/12/24 16:00
Город Общество
Жесткое задержание лихача сняли на камеры новосибирцы
1/12/24 15:00
Право&Порядок
На производстве в Кольцово произошел крупный пожар
1/12/24 14:00
Бизнес Право&Порядок
ЛДПР восстанавливает сеть в районах Новосибирской области
1/12/24 13:00
Власть Политика
Новосибирцам напомнили, какие законы вступают в силу в декабре
1/12/24 11:00
Власть Общество
Протесты в Грузии: есть ли опасность для новосибирских туристов
1/12/24 9:30
Туризм
Владимира Лаптева не лишили звания «Почётный гражданин Куйбышева»
30/11/24 18:30
Власть Политика Право&Порядок
Зал ожидания с диваном и душем открылся на вокзале Новосибирск-Главный
30/11/24 17:25
Общество Транспорт
Новосибирские ученые создали интеллектуального помощника для психологов
30/11/24 16:30
Общество Технологии
За 10 месяцев новосибирцы взяли автокредитов на 32 млрд рублей
30/11/24 15:30
Финансы
Новосибирская область вошла в антирейтинг по просроченной ипотеке на стройку
30/11/24 14:30
Недвижимость Финансы
Правила поведения на новогоднем корпоративе придумали новосибирские начальники
30/11/24 13:30
Бизнес Общество
Транспортный налог нужно заплатить до 2 декабря
30/11/24 12:30
Учреждения профобразования в Новосибирской области заполнены на 110%
30/11/24 11:30
Власть Образование
Популярное
За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет
29/11/24 13:25
В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании
27/11/24 14:45
К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска
27/11/24 13:30
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
27/11/24 9:45
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00

Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска