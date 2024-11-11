Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер». Доходность по вкладам «Доход» на наиболее привлекательном для клиентов сроке размещения 1 год – теперь составляет до 24,25% годовых с учетом капитализации процентов.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новый клиент:
a) физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо
b) физическое лицо, у которого есть счет в Банке, при условии, что с момента открытия первого счета в Банке, прошло не более 30 (тридцати) календарных дней включительно, либо
c) физическое лицо, имеющее действующий счет в Банке либо продукт Партнера Банка, или открывшее новый счет в Банке в течении текущего квартала, или заключавшее ранее с Банком договор(ы) о предоставлении продукта при условии, что за предыдущие 730 дней (2 года) (далее – Период) до заключения договора вклада такое лицо:
— не заключало новых договоров о предоставлении продуктов Банка;
— не инициировало проведение операций по счетам Банка;
— не имело ресурсный портфель в размере 10 000 российских рублей или более по состоянию на любую дату в течение Периода (или эквивалент в российских рублях по курсу Банка России).
Для открытия вклада Клиент должен соответствовать указанным выше условиям на 1-ое число первого календарного месяца текущего квартала или на момент открытия вклада (при наличии технической возможности).
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