Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 24,25% годовых с учетом капитализации процентов. При этом доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 20,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 22,50 – 23,00% годовых с учетом капитализации в зависимости от пакета услуг на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».