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Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых

  • 03/09/2024, 10:30
Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых.

банк УралсибВ первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей*.

Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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