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Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств

  • 03/02/2025, 09:06
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС) или Федеральной налоговой службы (ФНС) для клиентов – юридических лиц.
банк УралсибВиды гарантий:
  • в пользу ФТС – реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;
  • в пользу ФНС – гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.
Максимальная сумма:
  • реестровых гарантий ФТС – для уполномоченных экономических операторов – 130 млн рублей, для прочих – 65 млн рублей;
  • прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС – 60 млн рублей.
Быстрая процедура выдачи гарантии – рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.
Более подробную информацию о получении банковской гарантии можно получить по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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