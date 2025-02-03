Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств

Виды гарантий: Виды гарантий:

в пользу ФТС – реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;

в пользу ФНС – гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.

Максимальная сумма:

реестровых гарантий ФТС – для уполномоченных экономических операторов – 130 млн рублей, для прочих – 65 млн рублей;

прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС – 60 млн рублей.

Быстрая процедура выдачи гарантии – рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.