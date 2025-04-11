Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета

С 3 марта по 11 апреля в Новосибирском государственном университете проходили Дни карьеры — крупнейшее ежегодное мероприятие Новосибирского государственного университета, в котором участвовали больше 70 работодателей и более 3 000 студентов и выпускников НГУ и других университетов региона. Банк Уралсиб принял участие в работе форума, провел для студентов- участников форума несколько мероприятий.

Программа Дней карьеры была разнообразной и насыщенной, представила интерактивную выставку работодателей, встречи с компаниями-работодателями, игры и конкурсы, а также подарки и призы. Участники форума смогли познакомиться с представителями компаний разных сфер экономики, узнать об их вакансиях и стажировках, задать вопросы, а также поучаствовать в интерактивных заданиях и играх. Студенты активно задавали вопросы представителям компаний, узнавали о полезных навыках для начинающих специалистов и перспективах развития карьеры. Встречи с потенциальными работодателями проходили в формате лекций, мастер-классов, кейс-сессий и квизов. Участники форума получили не только ценный опыт и контакты, но и множество полезных подарков от компаний.