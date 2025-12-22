Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ

17 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошла встреча представителей профессионального финансового сообщества в формате «Финансовая среда». Тема обсуждения – «Успешные кейсы: как новосибирцы меняют финансовый ландшафт».

Участники встречи обсудили изменение финансового ландшафта, цифровизацию, регуляторные изменения, новые финансовые продукты. Выступающие отметили важность финансовой грамотности населения, которую следует закладывать с детства.

Специалист по финансовой грамотности Банка Уралсиб Берсенева Мария в своем выступлении отметила: «Финансовый ландшафт будущего будут определять не только технологии, но и люди, которые будут им пользоваться. Их привычки, доверие к институтам, понимание рисков. И формировать это понимание нужно системно, начиная с младшего возраста».

Банк Уралсиб предложил свой кейс проведения уроков финансовой грамотности для детей младшего возраста. Обучение детей через интерактивные уроки – методика, позволяющая в игровой форме донести важные базовые финансовые знания и модели поведения в различных ситуациях. В 2025 году было проведено более 60 таких уроков, Уралсиб планирует развивать этот формат.