Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Стать участником акции просто:
Акция проводится с 1 июля 2024 по 30 января 2025 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»*: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**, кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.
Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Тарифы по карте «Почетный пенсионер»
**При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».
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