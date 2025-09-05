Рекламодателям

Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса

  • 05/09/2025, 09:10
10 сентября Банк Уралсиб проведет вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД – от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике».

Банк УралсибМероприятие будет интересно бизнесу, уже работающему с внешними партнерами, а также тем предпринимателям, которые еще только рассматривают возможность выхода на международный рынок. Авторитетные эксперты расскажут о приоритетных направлениях и перспективах ВЭД для российского бизнеса, проанализируют ситуацию на основных международных логистических направлениях, разберут практические кейсы сопровождения ВЭД (документооборот, особенности таможни и уплаты налогов и др.), рассмотрят основные государственные и банковские инструменты и сервисы поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности. Вебинар пройдет на платформе МТС-Линк 10 сентября 10:30-12:00 мск. Зарегистрироваться могут все желающие предприниматели и представители компаний по ссылке.

В программе вебинара:

  • Реалии ВЭД: приоритетные направления и перспективы(перспективы и вектор развития внешней торговли 2026; межгосударственные экономические союзы; расширение мер государственной поддержки).
  • Обзор ситуации на основных логистических направлениях(логистика санкционных грузов, станков и оборудования на реальных примерах; новые международные направления автоперевозок: проблемы и решения; каботаж перевозчиков из Китая и стран ЕАЭС.
  • Учимся на чужих ошибках. Топ-5 самых распространенных ошибок участников ВЭД(документооборот и налоговые последствия «треугольных» внешнеторговых сделок; стоимость услуг платежного агента и таможенная стоимость; налогообложение экспорта/импорта услуг; содержание разделов существенных условий внешнеторгового контракта; документооборот при использовании альтернативных вариантов завершения обязательств по внешнеторговому контракту).
  • Персональный подход к ВЭД: комплексная поддержка банка на всех этапах ведения бизнеса(текущие возможности расчетов, персональное сопровождение: как банк ускоряет процессы и снижает ваши риски в валютном законодательстве; онлайн-сервисы в ЛК ВЭД: интуитивная работа по ВЭД в режиме одного окна).

Банк Уралсиб активно развивает направление продуктов и услуг для ВЭД. Бизнес-клиентам банка доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД: быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор оптимальных вариантов расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства), а также сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

18+

Erid:F7NfYUJCUneTSUCmqzkM
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, ОГРН: 1020280000190
Фото предоставлено рекламодателем
