Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса

Мероприятие будет интересно бизнесу, уже работающему с внешними партнерами, а также тем предпринимателям, которые еще только рассматривают возможность выхода на международный рынок. Авторитетные эксперты расскажут о приоритетных направлениях и перспективах ВЭД для российского бизнеса, проанализируют ситуацию на основных международных логистических направлениях, разберут практические кейсы сопровождения ВЭД (документооборот, особенности таможни и уплаты налогов и др.), рассмотрят основные государственные и банковские инструменты и сервисы поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности. Вебинар пройдет на платформе МТС-Линк 10 сентября 10:30-12:00 мск. Зарегистрироваться могут все желающие предприниматели и представители компаний по ссылке.
В программе вебинара:
Банк Уралсиб активно развивает направление продуктов и услуг для ВЭД. Бизнес-клиентам банка доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД: быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор оптимальных вариантов расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства), а также сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения.
