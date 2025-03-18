Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска

«На протяжении нескольких лет Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия в Сибирском регионе – устраивает для дошкольников, школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. Участники этих мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка, ключевых финансовых продуктах и функционировании финансовой системы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.
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