Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска

специальную программу по финансовой грамотности для воспитанников детских садов и уже третий год успешно проводят такие занятия. Банк ставит своей целью научить детей и подростков правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. В Новосибирске уралсибовцы разработалидля воспитанников детских садов и уже третий год успешно проводят такие занятия.Банк ставит своей целью, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет.

Уралсиб планирует продолжить проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности в школьных и дошкольных учреждениях Новосибирска.