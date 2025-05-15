Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова

Сотрудники банка организовали занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам, рассказали школьникам про виды мошенничества, провели для учащихся квизы.

Банк Уралсиб ставит своей целью сформировать у детей и подростков представление о работе современного банка, научить алгоритму принятия взвешенных решений в обращении с деньгами, научить основам безопасности. Банк Уралсиб в Кемеровской области регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия, устраивает для школьников и студентов уроки финансовой грамотности, марафоны по кибербезопасности, деловые игры.

В апреле в Кемеровской области проходил молодежный марафон по кибербезопасности «Антидроп», Банк Уралсиб стал волонтером финансового просвещения этого марафона. Уралсиб провел несколько мероприятий в образовательных учреждениях Новокузнецка, Прокопьевска и Кемерова. Банк также стал партнером конкурса методических разработок по финансовой грамотности Кемеровской области.