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Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова

  • 15/05/2025, 09:10
В течение апреля специалисты Банка Уралсиб провели уроки финансовой грамотности в общеобразовательных школах Кемерова – МБОУ «СОШ № 35», МБОУ «СОШ № 91», МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ №74», МБОУ «СОШ № 37»

банк УралсибСотрудники банка организовали занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам, рассказали школьникам про виды мошенничества, провели для учащихся квизы.

Банк Уралсиб ставит своей целью сформировать у детей и подростков представление о работе современного банка, научить алгоритму принятия взвешенных решений в обращении с деньгами, научить основам безопасности. Банк Уралсиб в Кемеровской области регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия, устраивает для школьников и студентов уроки финансовой грамотности, марафоны по кибербезопасности, деловые игры.

В апреле в Кемеровской области проходил молодежный марафон по кибербезопасности «Антидроп», Банк Уралсиб стал волонтером финансового просвещения этого марафона. Уралсиб провел несколько мероприятий в образовательных учреждениях Новокузнецка, Прокопьевска и Кемерова. Банк также стал партнером конкурса методических разработок по финансовой грамотности Кемеровской области.

«Банк Уралсиб уделяет большое внимание поддержке инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности в регионах своего присутствия и продолжит участвовать в таких проектах», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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