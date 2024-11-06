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Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях

  • 06/11/2024, 09:00
Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.

банк УралсибБанк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов в юанях, запустив новый срочный вклад «Комфорт» в китайских юанях для владельцев пакетов услуг Private. Минимальная сумма вклада составляет от 500 тыс. до 1 млн CNY. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Процентная ставка – от 7,15% до 8,50% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока и минимальной суммы вклада (неснижаемого остатка на счете). Пополнение и расходные операции возможны, автоматическое продление вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация).

Также улучшены условия по другим доходным инструментам в китайских юанях. Так, была снижена до 20 тыс CNY минимальная сумма по срочным вкладам вида «Доход».

Повышены процентные ставки по накопительным счетам в юанях, в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг, составляют 0,01 – 9,50% годовых. Накопительный счет также можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма ежемесячного минимального остатка денежных средств на счете для получения повышенной ставки: 6,0 – 8,0% годовых в зависимости от пакета услуг – 10 000 CNY; 7,5 – 9,5% годовых в зависимости от пакета услуг – 500 000 CNY.

Подробную информацию и полные условия по  вкладам и накопительным счетам в юанях можно получить в  ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-25-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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