Рекламодателям

Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

  • 05/02/2025, 09:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения для бизнес-клиентов Уралсиб Бизнес Онлайн, дополнив его функционал целым рядом полезных опций.

Банк УралсибГлавный экран стал удобнее. Теперь здесь есть быстрый доступ к запросу выписки об операциях и избранному платежу (платеж контрагенту по заранее созданному шаблону). Счета группируются в блоки по валютам, с общим балансом по каждой валюте. Можно скрывать продукты и счета, которыми редко пользуешься, а также сумму средств на счете.

Раздел Бизнес-карт также стал более функциональным. Добавлен блок быстрых действий – пополнить карту, запросить выписку по карте и сделать перевод с карты. Разделены информация и настройки по картам и карточным счетам. Посмотреть все карты к счету можно на одном экране, и, при необходимости, добавить новую карту. Все важные уведомления по карте также будут доступны на экране счета и карты, а вот все ключевые настройки по карте теперь в отдельном блоке – установить или обновить ПИН-код, просмотреть реквизиты и лимиты, перевыпустить или заблокировать карту.

Обновление андроид-приложения теперь возможно непосредственно в приложении, не нужно отслеживать выход обновлений в магазинах. После выхода новой версии придет уведомление с кнопкой на запуск обновления – можно обновить сразу или вернуться к нему позже (иконка о новой версии будет на главном экране).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Erid:F7NfYUJCUneP5zzH6ScS
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
8

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах
5/02/25 9:00
Бизнес Власть Транспорт
Субсидиарную ответственность «Дяди Дёнера» разделили на троих
4/02/25 19:00
Бизнес Финансы
Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается
4/02/25 18:00
Бизнес Власть Финансы
Нефтеперерабатывающий завод продают за 110 миллионов рублей под Новосибирском
4/02/25 17:45
Бизнес
В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов
4/02/25 17:30
Власть Общество Транспорт
Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт
4/02/25 17:00
Власть Общество Транспорт
Поликлиника, построенная по нацпроекту в городе Обь, готова принимать пациентов
4/02/25 16:58
Власть
Четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска
4/02/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Идея об увеличении бесплатного времени на парковке одобрена мэром Новосибирска
4/02/25 16:23
Власть
Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске
4/02/25 16:00
Общество
Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске
4/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена
4/02/25 15:00
Бизнес Власть Отставки и назначения
Из плена, благодаря омбудсмену, за год вернулись 18 новосибирцев
4/02/25 14:30
Власть Общество
Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области
4/02/25 13:30
Общество
Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске
4/02/25 13:20
Спорт
Объем вкладов на душу населения в Новосибирской области вырос на 22%
4/02/25 13:00
Общество Финансы
В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор
4/02/25 12:30
Бизнес Отставки и назначения
Кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска
4/02/25 12:15
Власть Общество
Русфонд собирает средства на лечение 4-летней девочки с диагнозом ДЦП
4/02/25 12:05
Общество
В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт
4/02/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00

Новости компаний

Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска