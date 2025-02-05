Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

Главный экран стал удобнее. Теперь здесь есть быстрый доступ к запросу выписки об операциях и избранному платежу (платеж контрагенту по заранее созданному шаблону). Счета группируются в блоки по валютам, с общим балансом по каждой валюте. Можно скрывать продукты и счета, которыми редко пользуешься, а также сумму средств на счете.

Раздел Бизнес-карт также стал более функциональным. Добавлен блок быстрых действий – пополнить карту, запросить выписку по карте и сделать перевод с карты. Разделены информация и настройки по картам и карточным счетам. Посмотреть все карты к счету можно на одном экране, и, при необходимости, добавить новую карту. Все важные уведомления по карте также будут доступны на экране счета и карты, а вот все ключевые настройки по карте теперь в отдельном блоке – установить или обновить ПИН-код, просмотреть реквизиты и лимиты, перевыпустить или заблокировать карту.

Обновление андроид-приложения теперь возможно непосредственно в приложении, не нужно отслеживать выход обновлений в магазинах. После выхода новой версии придет уведомление с кнопкой на запуск обновления – можно обновить сразу или вернуться к нему позже (иконка о новой версии будет на главном экране).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.