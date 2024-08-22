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Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA

  • 22/08/2024, 09:00
Такая практика ускоряет автоматизацию бизнеса, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов.

банк УралсибБанк Уралсиб последовательно развивает программную роботизацию на российской облачной платформе PIX RPA. RPA (robotic process automation) – это «цифровой сотрудник», программа-робот, которая выполняет рутинные бизнес-задачи в ИТ-системе банка. Такая практика ускоряет автоматизацию бизнеса, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За последние два года объемы роботизации в Уралсибе выросли в несколько раз, и сегодня цифровые сотрудники используются более чем в 20 бизнес-процессах банка.

В банке сформирован Центр компетенций по роботизации, который отвечает за все процессы в жизненном цикле роботов: вместе с заказчиками формирует и приоритизирует задачи по роботизации бизнес-процессов, разрабатывает и запускает роботов, а также контролирует окупаемость в каждой задаче. Окупаемость кейсов по роботизации – один из важнейших показателей для развития RPA-практики наряду с удовлетворенностью пользователей. Для этого подразделение использует специальный калькулятор, который учитывает альтернативные расходы на персонал и автоматизацию, сравнивая их со стоимостью разработки и сопровождения робота.

«Автоматизация процессов с использованием платформы PIX RPA открывает перед банком новые горизонты для повышения эффективности и скорости обслуживания. Наш Центр компетенций не только развивает и внедряет инновационные решения, но и активно сотрудничает с бизнес-подразделениями для поиска и реализации наиболее перспективных идей. Мы стремимся к тому, чтобы роботизация стала неотъемлемой частью ежедневных операций, способствуя достижению стратегических целей банка», – отмечает руководитель направления по роботизации Банка Уралсиб Александр Симонов.

Ещё одним направлением развития является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальной обработки документов (IDP). Интеграция ИИ может позволить роботам не только выполнять запрограммированные действия, но и анализировать данные, предсказывать тенденции и принимать более сложные решения. Использование IDP обеспечит автоматизацию обработки и анализа документов, что значительно ускорит работу с большим объемом информации и снизит вероятность ошибок. В настоящее время Центр компетенций анализирует потенциальные бизнес-кейсы для тестирования этих гипотез на платформе PIX RPA.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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