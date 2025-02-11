Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола

В этом году запланированы несколько волейбольных турниров, в которых примут участие команды Алтайского края и других регионов Сибири.

Первые такие соревнования — Открытый кубок Бийской Федерации волейбола прошел 26 января. Лучшие игроки турнира получили подарки от Уралсиба.

А 8 и 9 февраля селе Первомайское, недалеко от Бийска прошел Открытый кубок памяти Николая Ефанова, который собрал команды из Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска, Белокурихи и Бийска. Турнир был интересным и напряженным, все команды показали хорошую подготовку и стремление к победе. Победу одержала команда «Альянс» из Новосибирска, команда из Белокурихи «Алтай — Рестарт» заняла второе место, а третье призовое место досталось команде «Республика Гайдар» из Бийска.

По мнению Председателя БФВ Важенина Александра Николаевича, сотрудничество с бизнесом дает возможности развивать волейбол в Алтайском крае, сделать его более популярным видом спорта, формировать у молодых людей навыки здорового образа жизни и потребность в регулярных занятиях спортом.

«Банк Уралсиб стремится поддерживать различные спортивные, культурные и социальные инициативы в регионе. Участие в них помогает развивать важные для региона проекты, открывает новые перспективы сотрудничества с организациями города Бийска, привлекает внимание жителей города к нашему банку», — отметил Управляющий ДО «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анна Кардаш.

Банк Уралсиб неоднократно становился партнером конных соревнований – «Чемпионата Алтайского края по выездке среди всадников на молодых лошадях», а также клубных соревнований по выездке. В 2024 году Уралсиб стал партнером музыкального фестиваля «Шум Катуни», организованного Туристским информационным центром при поддержке краевого Управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края и губернатора.