Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии

Партнером конференции стал Банк Уралсиб.

Участниками конференции стали более 120 молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Красноярска и Новосибирска. Программа форума включила лекции, дискуссионные площадки, мастер-классы, доклады молодых ученых. В рамках мероприятия прошло обсуждение актуальных научных и научно-практических вопросов современной химии и многое другое.

Банк Уралсиб оказал материальную поддержку мероприятию, сотрудники банка помогали организаторам форума, провели розыгрыш лотереи, вручили памятные подарки участникам конференции.

«Банк Уралсиб впервые выступил партнером научной конференции, и мы считаем этот опыт положительным. Такие конференции дают возможность молодым ученым представить свои научные исследования и разработки, получить уникальный опыт участия в научных дискуссиях, познакомиться с коллегами из других регионов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.