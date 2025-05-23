Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»

21 мая в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления прошла церемония награждения победителей IV конкурса личных достижений студентов «Золотой фонд НГУЭУ», партнером конкурса выступил Банк Уралсиб.

Конкурс проводится с 2019 года, в этом году его победителями стали 80 талантливых студентов вуза. Победителями конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров.

С приветствием к участникам мероприятия обратилась исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. В своем выступлении она отметила, что банк несколько лет сотрудничает с университетом и активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке.