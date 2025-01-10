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Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске

  • 10/01/2025, 11:37
С 4 по 8 января в парке «Арена» в Новосибирске прошел традиционный ежегодный Сибирский конкурс снежной скульптуры, а 4 и 5 января на Новой ледовой арене был представлен новый музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик», партнером этих мероприятий стал Банк Уралсиб.

Банк УралсибВ ледовом музыкальном спектакле приняли участие самые яркие представители российского фигурного катания. На лед вышли профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. Музыкальное сопровождение шоу включало авторскую переработку классического произведения Петра Ильича Чайковского, новые инструментальные композиции и авторские песни. Также, в постановке были задействованы артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты. Спектакль сопровождало световое мультимедийное шоу. Новосибирцы и гости города получили от «Настоящего Щелкунчика» незабываемые впечатления.

А 4 января 2025 года, в Новосибирске в парке «Арена» стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры, где мастера на протяжении 4 дней создавали свои снежные композиции. Тематика фестиваля была посвящена российским рекам и музыке, победителей конкурса объявили 8 января. Команда Октябрьского района Новосибирска получила подарки от Банка Уралсиб.

«Мы впервые стали партнерами ледового шоу и фестиваля снежной скульптуры, и рады тому, что при нашем участии прошли такие интересные и яркие события, подарившие тысячам новосибирцев прекрасное праздничное настроение», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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