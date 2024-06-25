Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске

Партнером мероприятия стал Банк Уралсиб.

Несколько тысяч человек стали гостями юбилейного спортивного праздника. Красноярцев и гостей города ждала насыщенная программа: показательные выступления спортивных коллективов, пауэрлифтинг, мастер-классы, встречи с известными спортсменами — участниками, призерами и чемпионами Олимпийских игр. Гости также получили возможность попробовать себя в различных видах спорта, победителям соревнований вручили подарки от Банка Уралсиб.