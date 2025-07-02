Рекламодателям

Банк Уралсиб стал участником гастрономического фестиваля «Жимолость-2025» в Томске

  • 02/07/2025, 11:10
28 июня в Томске, в рамках празднования Дня молодёжи, прошёл гастрономический фестиваль «Жимолость-2025», участником которого стал Банк Уралсиб
Мероприятие проходило на Ново-Соборной площади и в сквере у здания СФТИ. Программа праздника была интересной и разнообразной, его участники играли в игры, посещалиБанк Уралсиб стал участником гастрономического фестиваля «Жимолость-2025» в Томске творческие мастер-классы и яркие шоу. На главной сцене выступали кавер-группы, шоу чирлидеров, детские танцевальные коллективы, проходил флешмоб с динозаврами и маскотом фестиваля «Ёжимом». А в зоне фуд-корта предлагали безалкогольные коктейли на основе соков жимолости и облепихи, а также кедровафли и кедроблины. Фестиваль посетили несколько тысяч томичей и гостей города, десятки компаний региона стали партнерами и участниками мероприятия.
Банк Уралсиб развернул свою локацию на Ново-Соборной площади, где предложил гостям праздника принять участие в играх. Сотрудники банка раздавали наклейки и сувениры, а также отвечали на вопросы гостей праздника об условиях продуктов и услуг
«Мы впервые стали участниками гастрономического фестиваля «Жимолость» в Томске, и рады тому, что при нашем участии прошло такое интересное и яркое событие, подарившее тысячам томичей праздничное настроение. Мы получили отличную возможность пообщаться с гостями праздника и ответить на их вопросы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid:F7NfYUJCUneTRxXsX1Dk
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
8

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Ганган, директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка

Андрей Ганган: Предлагая бизнесу льготные кредиты, мы даем ему рыбу, а не удочку

Не нужно дискредитировать желание предпринимателей вкладываться в развитие
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Густой туман вызвал задержки более 40 рейсов в аэропорту Толмачево
2/07/25 11:00
Общество
Дефекты на 152 участках дорог в Новосибирске подлежат гарантийному ремонту
2/07/25 10:40
Власть
В социальных учреждениях Новосибирска выявили 37 тонн молочного фальсификата
2/07/25 10:00
Власть Общество
В Новосибирской области падает поголовье КРС, лошадей и овец
2/07/25 9:34
Агропром Бизнес Общество
Депутат КПРФ Яковлев: В мэрию Новосибирска подано уведомление на пикет против повышения тарифов ЖКХ
1/07/25 19:05
Власть
Дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске
1/07/25 17:45
Бизнес Власть
За сбор лесной земляники новосибирцам грозят штрафы
1/07/25 17:30
Общество
В муниципалитетах НСО создают должности для участников спецоперации
1/07/25 17:15
Власть
Рынок такси Новосибирска сократится из-за ужесточения требований к перевозчикам
1/07/25 17:00
Бизнес Власть
Крупный автопроизводитель из Китая зашел в Новосибирск с BAW 212
1/07/25 16:40
Бизнес
В Новосибирске выбирают гастрономический символ города
1/07/25 16:30
Бизнес Город Общество
Метеоролог Вильфанд рассказал, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области
1/07/25 16:15
Общество
Русфонд собирает деньги на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП
1/07/25 16:00
Общество
В Новосибирске запустили завод по производству комплексов фотовидеофиксации
1/07/25 15:30
Бизнес Промышленность
Новые модели Kia зарегистрировали в Роспатенте
1/07/25 15:00
Новосибирцы едят фастфуд реже других россиян
1/07/25 14:30
Бизнес Общество
Сибирские коллекторы выкупили долги граждан почти на 25 млрд рублей
1/07/25 14:00
Бизнес Общество Финансы
Финалисты проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению в Новосибирске
1/07/25 13:30
Власть
Детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки
1/07/25 13:00
Общество
Депутат КПРФ возмутился условиями парковки в аэропорту Толмачёво
1/07/25 12:30
Власть
Популярное
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15

Новости компаний

Банк Уралсиб стал участником гастрономического фестиваля «Жимолость-2025» в Томске
2/07/25 11:10
Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ветеранскими организациями
1/07/25 9:00
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности