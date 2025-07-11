Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%

Объемы автокредитования по итогам первых 6 месяцев 2025 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,1 млрд рублей.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.