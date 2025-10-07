Рекламодателям

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

  • 07/10/2025, 09:10
За 8 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 24,3 млрд рублей

Банк УралсибНаибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-августе 2025 года вырос в 5,7 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 14,2 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,3 раза и составили 10,2 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.09.2024 г. по 01.09.2025 г.) вырос со 133,6 млрд до 150,9 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:F7NfYUJCUneTSxyQRLmc

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

