Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-августе 2025 года вырос в 5,7 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 14,2 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,3 раза и составили 10,2 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.09.2024 г. по 01.09.2025 г.) вырос со 133,6 млрд до 150,9 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».