Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия

«Первое полугодие на рынке автокредитования было непростым – учитывая высокие кредитные ставки и резкое снижение спроса на первичном рынке, обусловленное повышением утилизационного сбора и ужесточением регуляторных нормативов по ПДН и ПСК. Несмотря на это, нам удалось сохранить объемы выдач на уровне аналогичного периода прошлого года, а также существенно нарастить автокредитный портфель – за счет предложения клиентам привлекательных условий, снижения уровня досрочного погашения, а также грамотной работы с дилерами-партнерами», – отмечает Руководитель Дирекции развития автокредитования Банка Уралсиб Екатерина Мельникова.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает направление автокредитования. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».