Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»

24 августа в рамках Красмарафона «Жара» прошла акция «Я + Я!», нацеленная на привлечение новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд «Линия Добра» и Красноярский краевой центр крови №1. Банк Уралсиб как партнер оказал помощь в организации акции и предоставил сувенирную продукцию для ее участников.

За время проведения акции 56 человек приняли решение о вступлении в Федеральный регистр как потенциальные доноры, готовые помочь тем, кто нуждается в трансплантации костного мозга для спасения жизни.