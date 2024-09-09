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Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе

  • 09/09/2024, 10:15
6-8 сентября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске прошли XIX Международные соревнования по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, партнером турнира стал Банк Уралсиб.

банк УралсибУчастниками турнира стали более 300 спортсменов из 12 государств: Индии, Ирана, Турции, Азербайджана, Монголии, Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. С приветствием к участникам и гостям турнира обратились первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края Верещагин Сергей Викторович и мэр города Красноярска Логинов Владислав Анатольевич. В течение трех дней во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина соревновались юноши до 18 лет, выявляли сильнейшего в разных весовых категориях. Вход для зрителей соревнований был свободный.

Банк Уралсиб уже не в первый раз становится партером спортивных мероприятий в Красноярске. Так в августе этого года банк выступил партнером Дня физкультурника, а в июне Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске.

«Банк Уралсиб активно поддерживает социальные, образовательные и спортивные инициативы Красноярска. Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными организациями в регионе является одним из важнейших направлений стратегического развития Уралсиба в Красноярском крае», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.

Бувайсар Сайтиев — российский борец вольного стиля, трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, семикратный победитель красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998 года, заслуженный мастер спорта России.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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