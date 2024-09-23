Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»

21 сентября в Красноярске прошел Всероссийский день бега «Кросс нации», партнером которого выступил Банк Уралсиб. Спортивный праздник состоялся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Соревнования стартовали на острове Татышев, в программе праздника заявлены две дистанции: на 10 км «Познай себя» и «Кросса нации» на 1 км и 2 км. Участниками легкоатлетических забегов стали сотни любителей бега разных возрастных категорий. Победители и призеры соревнований получили медали, грамоты и памятные подарки.

Банк Уралсиб в 2024 году стал партнером нескольких спортивных мероприятий Красноярска. В июне этого года Уралсиб поддержал XXXV Всероссийский олимпийский день, в августе выступил партнером Дня физкультурника. В начале сентября в Красноярске прошел XIX Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, партнером которого также выступил Банк Уралсиб.