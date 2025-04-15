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Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности

  • 15/04/2025, 09:10
7 апреля в Кемеровской области стартовал молодежный марафон по кибербезопасности «Антидроп», в рамках которого на базе средних специальных и высших учебных заведений региона проходят мероприятия по профилактике дропперства*.

банк УралсибОрганизаторами марафона «Антидроп» выступили министерство финансов Кузбасса совместно с Региональным центром финансовой грамотности населения Кузбасса — при поддержке министерства образования Кузбасса и правоохранительных органов. Банк Уралсиб в Кемеровской области стал волонтером финансового просвещения молодежного марафона.

8 апреля на базе Прокопьевского филиала ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» прошла встреча студентов и сотрудников с представителем банка Уралсиб Управляющим дополнительным офисом Альбиной Аппель и начальником отделения по раскрытию квалифицированных мошенничеств и преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ОУР ОМВД России по г. Прокопьевску старшим лейтенантом полиции Ксенией Евдокимовой. Участникам мероприятия рассказали о «работе» дропперов, основных механизмах привлечения мошенниками молодежи к дропперству, а также наказании за участие в такой деятельности. Также были подняты вопросы мошеннических манипуляций с помощью электронных ресурсов, сайтов знакомств, торговых онлайн-площадок и других.

«Мы считаем важным научить молодежь основам финансовой грамотности, помочь сформировать финансовый иммунитет и научить алгоритму принятия взвешенных решений в обращении с деньгами», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

До конца апреля запланированы еще несколько мероприятий в образовательных учреждениях Новокузнецка, Прокопьевска и Кемерова.

*Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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