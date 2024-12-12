Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области

На форуме подвели итоги работы за 2024 год и наметили планы работы на следующий год. На форуме присутствовали представители более тридцати ведущих компаний Новосибирска, органов государственной власти, деловых объединений, общественных организаций, вузов.

С приветствием к собравшимся обратилась заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, которая поблагодарила участников форума за активную волонтерскую деятельность и подчеркнула важность воспитания в подрастающем поколении бережного отношения к природе. Также гостями мероприятия стали председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Храпко.

Представитель Банка Уралсиб получил Диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской в номинации «За системную благотворительность», благодарственное письмо Национального совета по корпоративному волонтерству «За значительный вклад в развитие корпоративного волонтерства Новосибирской области» и благодарность Новосибирской региональной общественной организации «База реабилитации животных» за помощь проекту «Больница для бездомных животных».