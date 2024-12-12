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Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области

  • 12/12/2024, 10:05
11 декабря в Grand Autograph Hotel Novosibirsk состоялся форум регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству Новосибирской области (НСКВ НСО).

Банк УралсибНа форуме подвели итоги работы за 2024 год и наметили планы работы на следующий год. На форуме присутствовали представители более тридцати ведущих компаний Новосибирска, органов государственной власти, деловых объединений, общественных организаций, вузов.

С приветствием к собравшимся обратилась заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, которая поблагодарила участников форума за активную волонтерскую деятельность и подчеркнула важность воспитания в подрастающем поколении бережного отношения к природе. Также гостями мероприятия стали председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Храпко.

Представитель Банка Уралсиб получил Диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской в номинации «За системную благотворительность», благодарственное письмо Национального совета по корпоративному волонтерству «За значительный вклад в развитие корпоративного волонтерства Новосибирской области» и благодарность Новосибирской региональной общественной организации «База реабилитации животных» за помощь проекту «Больница для бездомных животных».

 «С 2021 года Банк Уралсиб в Новосибирске является членом регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и поддерживает экологические инициативы Новосибирской области. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, регулярно участвуя в значимых экологических акциях и мероприятиях.  Мы и в дальнейшем намерены организовывать и поддерживать такие важные для региона проекты», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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