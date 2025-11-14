Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником

С приветствием и поздравлением к собравшимся обратились Юрий Соловьёв – полковник в отставке, председатель Совета «Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Новосибирской области», Олег Тишечко – полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области и другие почетные гости мероприятия. Ветеранам вручили награды и благодарственные письма Федеральной службы исполнения наказаний, Банк Уралсиб вручил памятные подарки ветеранам, а также провел лотерею с призами и монетами.

В июне 2025 года Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В рамках соглашения Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проводилась в августе в Калужской области. 29 августа в Новосибирске на стадионе «Электрон» прошел XV ежегодный спортивный фестиваль среди сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, партнером стал Банк Уралсиб. Банк оказал финансовую поддержку в организации спортивного мероприятия, а в день состязаний сотрудники банка провели консультации для участников и гостей фестиваля, а также устроили розыгрыш призов от Уралсиба.

«Банк Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в регионах своего присутствия. Мы оказываем поддержку спорту, культуре, образованию, оказываем содействие развитию местных и профессиональных сообществ. Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе, где представлены подразделения банка», — отметила Исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.