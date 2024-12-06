Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НГУЭУ», в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Министерства науки и высшего образования РФ, провел межвузовский акселератор «БизнесТут», целью которого стала подготовка студенческих стартапов. В акселерационной программе 2024 года приняли участие около 500 студентов из 5 вузов Новосибирска.

Представитель Уралсиба принял участие в обсуждении представленных проектов и вручил стартап-командам подарки от банка. «Банк Уралсиб сегодня активно участвует в инновационной тематике, выступая инициатором, организатором или участником целого ряда акселерационных программ и других форматов и механизмов работы с инновациями. И мы готовы принимать участие, в том числе, в инновационных программах вузов региона», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Банк Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя целый ряд различных акселерационных программ и хакатонов. Летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Банк Уралсиб является инициатором запуска ежегодного общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ), который с 2023 года проводится ежегодно. Также осенью 2024 года Уралсиб стал ассоциированным партнером программы «Акселератор АРФГ — 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение в бизнес-практику инновационных решений финграмтех-стартапов. Банк регулярно входит в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России Фонда «Сколково».