Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров

  • 31/10/2025, 10:45
30 октября в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошла Ярмарка кадровых партнеров, участником которой стал Банк Уралсиб

Банк УралсибЯрмарка кадровых партнеров – это мероприятие, которое дает возможность компаниям- работодателям рассказать студентам о себе, пообщаться с перспективными студентами и выпускниками, повысить узнаваемость своей компании. Ярмарка помогает профессиональной ориентации студентов, формирует представление о будущей профессии, расширяет знания о перспективах профессионального развития. Студенты получают возможность лучше понять требования рынка труда и сделать первые шаги в построении своей карьеры.

Сотрудники Банка Уралсиб предложили участникам мероприятия принять участие в онлайн-квизах и решение филвордов, регистрировали студентов на платформе «Уралсиб. Ускорение», рассказывали о банке.

Банк Уралсиб активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке. С 2022 года работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», которая  объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Платформа предлагает образовательные курсы, онлайн-практику, стажировки, отвечает на многие вопросы будущих специалистов.

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


