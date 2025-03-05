Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным

Кроме этого были собраны денежные средства, которые сотрудники передали кураторам и волонтерам базы.

База реабилитации – уникальный для Сибири проект, единственная за Уралом больница для бездомных животных. В распоряжении Базы реабилитации есть собственная операционная и 2 стационара. Сегодня в приюте содержатся несколько десятков собак, все стерилизованы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для содержания и медицинского обслуживания животных каждый день требуется не только корм, но и медикаменты и средства гигиены. Сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске в течение недели собирали для питомцев все необходимое, а 4 марта вся помощь была передана в приют.

«Мы не первый раз проводим волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов и ветоши для животных Базы реабилитации в поселке Кольцово. И в дальнейшем планируем по возможности поддерживать такие добрые проекты, которые помогают животным, попавшим в непростую ситуацию», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является членом регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.