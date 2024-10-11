Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты

Банк Уралсиб работает в Новосибирске с 1996 года. Банк оказывает полный комплекс финансовых услуг населению, а также предприятиям и организациям региона. Все эти годы Уралсиб постоянно внедряет различные инновации и сервисы, улучшает продуктовую линейку, расширяет базу активных клиентов. Сотрудничество с НГТПП позволит Уралсибу использовать широкие возможности, которые предоставляет членство в палате, укрепить свое положение на региональном рынке и выйти на новый уровень развития.

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» объединяет более 400 предприятий и организаций региона: крупные промышленные и финансовые организации, компании малого и среднего бизнеса из всех сфер экономики. НГТПП активно участвует в развитии эффективного взаимодействия предпринимателей с государственными органами, способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.