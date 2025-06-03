Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников

Главным событием дня на Михайловской набережной стал городской фестиваль детского песенного творчества «Новосибирск – поющая столица», который прошел на главной сцене набережной. В мероприятии приняли участие более 800 детей — учащихся музыкальных школ, творческих кружков и домов культуры города и области. Гости праздника смогли посетить интерактивные зоны, мастер-классы, творческие и спортивные активности. Программа мероприятия была насышенной и веселой, на большой сцене разыграли ценные подарки от партнеров праздника.

Интересную и насыщенную программу в честь Дня защиты детей предложили и гостям Новосибирского зоопарка — викторины, танцевальные выступления, игры и много других активностей. Почетными гостями праздника стали: заместитель Губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев, министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, начальник ГУФСИН России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Алан Купеев. ГУФСИН России по Новосибирской области и Банк Уралсиб организовали локацию для гостей праздника, где дарили детям сувениры, шарики и наклейки.