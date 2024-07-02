Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздничных мероприятий в Центральном парке, которые посетили несколько тысяч жителей и гостей города. Здесь были организованы игровые локации, фотозоны, интерактивные точки, на сцене парка весь день проходила развлекательная программа, а завершило праздник выступление эстрадной певицы Ирины Салтыковой.

«От души поздравляю новосибирцев с Днем рождения города, желаем нашему Новосибирску активного развития и процветания! Мы были очень рады выступить партнерами городского праздника, а Уралсиб и в дальнейшем будет поддерживать значимые социальные, культурные, образовательные проекты в регионе», – отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.